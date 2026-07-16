Мирошник назвал гибель главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной эскалации

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева шагом к эскалации. Инцидент произошёл в Энергодаре рядом с промышленной площадкой станции. Об этом дипломат написал в своём телеграм-канале.

Мирошник возложил ответственность за случившееся на украинские власти. По его словам, атака на одного из руководителей атомной станции продолжила курс Киева на создание угроз в сфере ядерной безопасности.

«Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора», — написал он.

Мирошник заявил, что реакция ядерных держав покажет их готовность противостоять угрозе возможной катастрофы. Он также призвал международное сообщество дать оценку произошедшему.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которой погиб главный инженер Запорожской АЭС, создаёт угрозу ядерной безопасности и является недопустимой. Он также обратил внимание на сохраняющиеся угрозы вокруг Запорожской АЭС. Среди них он назвал неоднократные перебои с внешним электроснабжением станции и сообщения о недавней военной активности в соседнем городе, где проживает большая часть её сотрудников. По его словам, эти факторы продолжают осложнять обеспечение ядерной и физической безопасности объекта.