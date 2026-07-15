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15 июля, 20:28

МАГАТЭ призвало прекратить атаки на ядерные объекты после смерти инженера ЗАЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Международное агентство по атомной энергии выступило с требованием немедленно остановить любые удары по ядерным объектам, прилегающим к ним территориям и персоналу этих предприятий. Сообщение опубликовано на официальном портале организации.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство призывает немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников.

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Ранее сообщалось, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днём 15 июля. Удар пришёлся по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промплощадки станции и Энергодара. Вместе с Яковлевым смертельные ранения получил водитель Дмитрий Филиппов. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал произошедшее целенаправленным террористическим актом. По его словам, за последние два с половиной месяца жертвами атак на объекты и сотрудников, связанных с атомной станцией, стали 13 человек, ещё 48 пострадали.

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Антон Голыбин
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