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Регион
16 июля, 04:47

В Ростовской области сбили 25 украинских беспилотников в ночь на 16 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Системы противовоздушной обороны в Ростовской области перехватили 25 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Таганрогом и пятью районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о разрушениях на земле и пострадавших отсутствует.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два с половиной десятка БПЛА в городе Таганрог и 5 районах области. Атаке подверглись: Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы», — пишет губернатор.

В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена гражданская инфраструктура в Энгельсе
В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена гражданская инфраструктура в Энгельсе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что расчёты ПВО сбили шесть украинских дронов, летевших на Москву. По его данным, на местах падения обломков работают экстренные службы. В Тульской области оборонительные системы перехватили пять летательных аппаратов над регионом. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Тимур Хингеев
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