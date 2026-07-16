Один погиб, четверо пострадали при ударе беспилотников в Ярославской области

Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Троих отпустили на амбулаторное лечение, а одного пациента поместили в стационар для дальнейшего наблюдения.

До этого в Тульской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над регионом. Пострадавших нет. В Саратовской области атака БПЛА привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Энгельсе. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.