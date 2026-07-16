Один погиб, четверо пострадали при ударе беспилотников в Ярославской области
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Ранним утром Ярославская область подверглась массированному налёту беспилотных аппаратов. В ходе отражения первой волны ударов системы ПВО ликвидировали 19 целей.
Губернатор Михаил Евраев официально подтвердил гибель одного мужчины. Ещё четверо жителей получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Троих отпустили на амбулаторное лечение, а одного пациента поместили в стационар для дальнейшего наблюдения.
На местах работают подразделения Министерства обороны и специалисты ведомств региональной безопасности. Силовики продолжают контролировать воздушное пространство.
До этого в Тульской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над регионом. Пострадавших нет. В Саратовской области атака БПЛА привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Энгельсе. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
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