Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в пяти районах Ростовской области

Атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил местный губернатор Юрий Слюсарь.

Согласно губернатору, атака беспилотных летательных аппаратов была отражена в Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, на данный момент в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в деревне Рыжевка Рыльского района украинский беспилотник атаковал мопед, на котором ехала 26-летняя девушка. Пострадавшую с осколочными ранениями груди, живота и бедра доставили в Курскую областную больницу.