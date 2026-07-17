Захарова: РФ не услышала от Гросси осуждения убийства главного инженера ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не осудил Киев после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Свою оценку официальный представитель МИД России Мария Захарова дала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат обратила внимание, что глава международного агентства выступил против насилия в целом. При этом он не назвал украинскую сторону ответственной за атаку.

«Не было осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС. Мы наконец услышали Гросси, но мы вновь не услышали от Гросси осуждения киевского режима вот так адресно, он как бы против всего плохого и за всё хорошее», — сказала Захарова.

Российская сторона ранее призвала МАГАТЭ дать прямую оценку удару. В МИД считают, что отсутствие адресного заявления снижает эффективность международного контроля за ядерной безопасностью.

Атака произошла 15 июля. Беспилотник ударил по служебному автомобилю Запорожской АЭС. В результате атаки погибли главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.

Ранее сообщалось, что Александра Яковлева посмертно представят к государственной награде. Такое решение приняло правительство Запорожской области. Семье погибшего также выплатят предусмотренные компенсации. Губернатор Евгений Балицкий напомнил, что специалист отдал атомной станции более 20 лет и продолжал работать во время отключений и экстренных остановок.