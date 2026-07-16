Погибшего от дрона ВСУ главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде посмертно
Погибший в результате теракта главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Обложка © Запорожская АЭС
Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего при атаке украинского дрона, посмертно представят к государственной награде. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, правительство региона уже приняло соответствующее решение. Семье специалиста также выплатят все положенные компенсации. Балицкий напомнил, что Яковлев отдал станции более 20 лет, пройдя все этапы её становления.
«И в самую трудную минуту остался со своим коллективом, коллективом ядерщиков поддержал атомную станцию, когда были перипетии отключений, экстренных остановок», — ответил он.
Губернатор подчеркнул, что случившееся является не просто заказным убийством, а ядерным терроризмом. По его словам, Киев целенаправленно пытается дестабилизировать работу станции и запугать её сотрудников. Несмотря на это, коллектив полностью осознаёт степень ответственности и продолжает выполнять свои обязанности. Балицкий заверил, что объект надёжно контролируется ВС РФ, а президент Владимир Путин лично в курсе ситуации. Правительство, по его заверению, делает всё, чтобы атомная энергия оставалась безопасной для всего мира.
Напомним, 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль, двигавшийся по границе промплощадки Запорожской АЭС и города Энергодар. Жертвами атаки стали главный инженер станции Александр Яковлев, отвечавший за её безопасную эксплуатацию, и водитель Дмитрий Филиппов. В МИД обратились к МАГАТЭ с призывом осудить действия Киева, и там экстренно потребовали немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт», а председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подтвердил, что Москва намерена добиваться проведения международного расследования гибели главного инженера ЗАЭС.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.