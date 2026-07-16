СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 15 июля в Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль на улице Энергетиков. В результате удара погибли водитель автомобиля и главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Еще один пассажир, который также является сотрудником станции, получил ранения.

Напомним, 15 июля ВСУ ударили по служебному автомобилю на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, вместе с ним погиб водитель машины Дмитрий Филиппов. Главный инженер нёс прямую ответственность за безопасную эксплуатацию станции. После трагедии МАГАТЭ призвало прекратить атаки на ядерные объекты.