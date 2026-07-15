Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 20:32

МИД России выступил с заявлением после убийства главного инженера ЗАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российское Министерство иностранных дел выступило с заявлением после убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, назвав удар очередной попыткой создать угрозу безопасности ЗАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя всё больше денег и оружия. В свою очередь, страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия её действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты», — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД вновь заявил об опасности нахождения украинских военных вблизи станции и раскритиковал претензии к России относительно размещения сил охраны на ЗАЭС, упомянув в этом контексте доклады генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Ведомство добавило, что Россия продолжит принимать меры по защите АЭС в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами.

Гросси назвал недопустимой атаку ВСУ, при которой погиб главный инженер ЗАЭС
Гросси назвал недопустимой атаку ВСУ, при которой погиб главный инженер ЗАЭС

Напомним, ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что днём 15 июля по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар был нанесён удар беспилотником. Вместе с Яковлевым погиб водитель машины Дмитрий Филиппов. Главный инженер нёс прямую ответственность за безопасную эксплуатацию станции.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МИД РФ
  • Запорожская АЭС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar