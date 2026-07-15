Российское Министерство иностранных дел выступило с заявлением после убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, назвав удар очередной попыткой создать угрозу безопасности ЗАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя всё больше денег и оружия. В свою очередь, страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия её действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты», — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД вновь заявил об опасности нахождения украинских военных вблизи станции и раскритиковал претензии к России относительно размещения сил охраны на ЗАЭС, упомянув в этом контексте доклады генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Ведомство добавило, что Россия продолжит принимать меры по защите АЭС в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами.

Напомним, ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что днём 15 июля по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар был нанесён удар беспилотником. Вместе с Яковлевым погиб водитель машины Дмитрий Филиппов. Главный инженер нёс прямую ответственность за безопасную эксплуатацию станции.