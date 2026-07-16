ЗАЭС: От убитого ВСУ инженера Яковлева зависела безопасность миллионов людей

Погибший главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев нёс на себе груз ответственности за миллионы жизней. Данное заявление сделала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС.

«Для Запорожской АЭС вчерашний день стал по-настоящему чёрным. Мы потеряли не только одного из руководителей станции, но и человека, который всю свою профессиональную жизнь посвятил атомной энергетике», — сказала она.

Яшина подчеркнула, что именно от решений и повседневной работы Яковлева напрямую зависела ядерная и радиационная безопасность объекта. Следовательно, в его руках находилась и защита огромного количества людей, проживающих на обширных территориях.