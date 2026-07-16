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16 июля, 16:15

ЗАЭС: От убитого ВСУ инженера Яковлева зависела безопасность миллионов людей

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Погибший главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев нёс на себе груз ответственности за миллионы жизней. Данное заявление сделала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС.

«Для Запорожской АЭС вчерашний день стал по-настоящему чёрным. Мы потеряли не только одного из руководителей станции, но и человека, который всю свою профессиональную жизнь посвятил атомной энергетике», — сказала она.

Яшина подчеркнула, что именно от решений и повседневной работы Яковлева напрямую зависела ядерная и радиационная безопасность объекта. Следовательно, в его руках находилась и защита огромного количества людей, проживающих на обширных территориях.

Убийство Яковлева на ЗАЭС меняет характер СВО — турецкий эксперт
Убийство Яковлева на ЗАЭС меняет характер СВО — турецкий эксперт

Напомним, 15 июля Вооружённые силы Украины атаковали служебный автомобиль, двигавшийся по границе промплощадки Запорожской АЭС и города Энергодар. В результате погибли главный инженер станции Александр Яковлев, отвечавший за её безопасную эксплуатацию, и водитель Дмитрий Филиппов. После трагедии МАГАТЭ экстренно потребовало немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин подтвердил, что Москва намерена добиваться международного расследования гибели Яковлева.

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Юлия Сафиулина
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