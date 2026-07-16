Убийство Яковлева на ЗАЭС меняет характер СВО — турецкий эксперт

Убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева кардинально меняет статус специальной военной операции. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз. По его словам, произошедшее переводит противостояние в плоскость контртеррористической борьбы.

Эксперт подчеркнул, что нападение на представителя сугубо гражданской сферы свидетельствует о глубоком кризисе методов противника. Подобные действия указывают на качественное изменение характера конфликта. Это событие неизбежно повлечёт за собой серьёзные международно-правовые последствия.

Йылмаз отметил, что подобные выходки вызовут жесткую реакцию мирового сообщества. Безопасность объектов ядерной энергетики всегда была зоной повышенного внимания всех стран. Целенаправленное уничтожение персонала стирает грань между военными действиями и откровенным бандитизмом.

Международные организации будут вынуждены дать правовую оценку случившемуся. Турецкий политолог уверен, что вопросы защиты атомных станций теперь выйдут на первый план глобальной повестки. Ответственность за эскалацию полностью лежит на тех, кто отдал приказ об устранении специалиста.

Напомним, 15 июля ВСУ ударили по служебному автомобилю на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, вместе с ним погиб водитель машины Дмитрий Филиппов. Главный инженер нёс прямую ответственность за безопасную эксплуатацию станции. После трагедии МАГАТЭ призвало прекратить атаки на ядерные объекты.