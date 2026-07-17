Конец подпольным цехам: В порту Одессы уничтожены линии сборки дронов UJ-22
Военные РФ отчитались об ударах по цехам сборки дронов «Укрджет»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий
Вооружённые силы России провели серию точечных ударов по объектам в порту Одессы. Операция была направлена на уничтожение инфраструктуры, задействованной в создании военной техники.
Министерство обороны РФ подтвердило поражение двух цехов, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. В частности, ликвидированы мощности по выпуску дронов средней дальности UJ-22, принадлежащие компании «Укрджет».
Помимо производственных площадок, огневому воздействию подвергся склад с боеприпасами. Арсенал был полностью разрушен в ходе атаки.
До этого Министерство обороны РФ официально подтвердило нанесение массированного удара по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. В ходе операции были задействованы высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.
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