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18 июля, 00:30

Пушилин: Армия России улучшила позиции на Славянском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооружённых сил России смогли занять более выгодные позиции на подступах к Славянску. Об это пишет ТАСС.

«Наши войска приступили к вытеснению противника за реку Северский Донец и канал Северский Донец — Донбасс, и здесь мы уже имеем определённые успехи», — сказал Пушилин.

При этом глава ДНР отметил, что освобождение города потребует значительных усилий.

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Российские военные заявили о выходе к окрестностям Славянска и обнаружении маршрутов для продвижения в этом районе. Операторы беспилотников, работающие в районе Красного Лимана, начали наносить удары по украинским подразделениям в Славянске. Сейчас российские подразделения сосредоточены на ограничении передвижения ВСУ и минировании дорог, которые используются украинскими военными. Украинские силы были вынуждены отойти от Красного Лимана, а российские подразделения контролируют территорию и продолжают действовать в тыловых районах противника.

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Алена Пенчугина
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