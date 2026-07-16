Армия России добралась до окрестностей Славянска и нашла пути для входа

Российские военные заявили о выходе к окрестностям Славянска и обнаружении маршрутов для продвижения в этом районе. Об этом рассказал Минобороны замкомандира 9-го инженерно-сапёрного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Гагарин.

По его словам, операторы беспилотников, работающие в районе Красного Лимана, начали наносить удары по украинским подразделениям в Славянске.

«Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», — заявил военнослужащий.

Он отметил, что сейчас российские подразделения сосредоточены на ограничении передвижения ВСУ и минировании дорог, которые используются украинскими военными. По словам бойца, украинские силы были вынуждены отойти от Красного Лимана, а российские подразделения контролируют территорию и продолжают действовать в тыловых районах противника.

Ранее Life.ru сообщал, что ситуация на Славянском направлении остаётся напряжённой. По данным российской стороны, наиболее активные боевые действия шли в районе Малиновки, где ВСУ тщетно пытались сдерживать продвижение российских подразделений. Глава ДНР Денис Пушилин также заявлял, что российские военные приблизились к ряду позиций ВСУ на Славянском направлении.