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16 июля, 00:43

Пушилин: Российские военные вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные вплотную приблизились к ряду позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Славянском направлении. Об этом пишет ТАСС.

«Сам Славянск находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас мы уже вплотную подходим», — уточнил Пушилин.

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Ситуация на Славянском направлении накаляется: подразделения ВС России продолжают теснить противника. Эпицентром событий стала Малиновка, где сейчас идут ожесточённые бои, а ВСУ пытаются сдержать натиск встречными ударами.

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Алена Пенчугина
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