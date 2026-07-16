Пушилин: Российские военные вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные вплотную приблизились к ряду позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Славянском направлении. Об этом пишет ТАСС.

«Сам Славянск находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас мы уже вплотную подходим», — уточнил Пушилин.

Ситуация на Славянском направлении накаляется: подразделения ВС России продолжают теснить противника. Эпицентром событий стала Малиновка, где сейчас идут ожесточённые бои, а ВСУ пытаются сдержать натиск встречными ударами.