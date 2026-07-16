Supercam взлетел на экспорт: Иностранцы выстроились в очередь за российским дроном

Использование российских беспилотников Supercam S350 в зоне специальной военной операции привело к резкому росту интереса к ним за рубежом. Производитель уже заключил в 2026 году несколько новых экспортных контрактов. О повышенном интересе иностранных партнёров ТАСС рассказала официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Применение российского беспилотного летательного аппарата Supercam S350 в ходе специальной военной операции вызвало бурный интерес иностранных заказчиков к этой беспилотной системе. Контракты на поставку комплексов марки Supercam, в том числе Supercam S350 и конвертоплан Supercam SX350, в 2026 году подписаны с несколькими новыми иностранными заказчиками, с кем раньше работа не велась», — сказала она.

Одновременно продолжается сотрудничество с Белоруссией: Министерство обороны республики получит беспилотные комплексы Supercam S350 и S150 по новым контрактам. Одним из главных преимуществ комплекса разработчик называет его универсальность. Благодаря возможности двойного применения система вызывает интерес как у военных структур, так и у государственных организаций.

За период с 2022 года до середины 2026-го специалисты предприятия организовали десятки презентаций и демонстрационных полётов в России и за рубежом для представителей дружественных стран. При этом запросы на подобные показы продолжают поступать как напрямую производителю, так и через государственные ведомства и посредников. Только за первые шесть месяцев нынешнего года потенциальным заказчикам направили свыше 30 коммерческих предложений.

Увеличить выпуск техники предприятие готово при необходимости. По итогам 2025 года объёмы производства выросли примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. Теперь зарубежным покупателям доступна не только версия двойного назначения, но и «военизированная» модификация Supercam С350М-Э. Такой статус понадобился после того, как комплекс начали предлагать для работы в составе разведывательно-ударного контура вместе с российскими РСЗО «Торнадо-С», «Торнадо-Г», новейшей системой «Сарма» и другими образцами вооружения.

Большой интерес международной аудитории, как отметили в компании, вызвала презентация комплекса «Сарма» с беспилотником Supercam С350М-Э, состоявшаяся в Саудовской Аравии. Не остаётся техника в стороне и от международных учений ОДКБ. Демонстрации комплексов уже проходили в Таджикистане, Киргизии и Белоруссии, а участие во всём цикле манёвров организации запланировано и на 2026 год.

Ранее сообщалось о применении российских реактивных беспилотников и их влияние на ход боевых действий. Использование таких аппаратов позволило повысить эффективность проводимых операций. Россия всё чаще применяет эти дроны для ударов по Киеву, вынуждая украинскую сторону расходовать наиболее ценные средства перехвата.