«Их можно принять за ракеты»: На Украине в ужасе от российских реактивных беспилотников

Внедрение в российскую армию новых реактивных беспилотников существенно повысило результативность операций. К такому выводу пришли обозреватели британского издания The Telegraph.

«Новые российские реактивные беспилотники <…> проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. <…> Россия всё чаще наносит удары по столице, вынуждая Киев расходовать свои самые ценные перехватчики и создавая бреши, через которые могут проскочить баллистические и крылатые ракеты», — указано в статье.

Утверждается, что технические возможности новых моделей позволяют им превосходить отдельные средства украинских ПВО. В первую очередь это касается мобильных огневых групп и беспилотников-перехватчиков. Как следствие, основная нагрузка по отражению подобных угроз теперь ложится исключительно на зенитные ракетные комплексы.

Украинский авиационный эксперт Богдан Долинце обратил внимание на стремление российских военных нарастить плотность налётов. Он пояснил, что если ранее атаки с участием до тысячи дронов растягивались на 10-14 часов, то сейчас РФ ставит задачу достичь аналогичного результата в промежутке от 4 до 6 часов.

Конкретные технические детали раскрыл представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его информации, часть российских аппаратов типа «Герань-4» комплектуется китайскими реактивными двигателями, позволяющими развивать скорость до 500 километров в час. Для сравнения, возможности украинских дронов-перехватчиков ограничены 350 километрами.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники уничтожили 2 самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины на одном из вражеских аэродромов. В Министерстве обороны РФ раскрыли, что удар наносился с применением ударных БПЛА. Авиатехника противника была ликвидирована прямо на земле. Другие подробности операции пока не раскрываются.