Паутина против дронов: В России создали систему, которая остановит 200-килограммовый дрон на лету

В Ростехе представили новый комплекс «Паутина», который предназначен для защиты важных объектов инфраструктуры от беспилотников. Разработку показали во время миссии госкорпорации в Тверской области.

Система создана компанией «РТ — проектные технологии» и представляет собой модульные металлические конструкции с силовой сетью. В базовой версии она способна выдержать прямое попадание беспилотника массой до 200 килограммов.

Разработчики заявили, что комплекс можно использовать для защиты нефтехранилищ, топливных терминалов, электроподстанций, складов и других объектов. Конструкция подходит для сооружений высотой более 25 метров и может устанавливаться на объектах различной площади.

По словам замгендиректора Ростеха Александра Назарова, система создаёт вокруг объекта прочную сеть, которая способна остановить дрон. В усиленной версии возможности защиты могут быть увеличены без полной переработки конструкции.

«В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км/ч», — заявил Назаров.

Сейчас «Паутина» проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса. В Ростехе отметили, что конструкция собирается на болтовых соединениях и не требует сварочных работ, что ускоряет монтаж.