Комплекс РЭБ «Поле-31» способен подавлять дроны со спутниковой навигацией на расстоянии от двух километров. Об этом сообщили в компании-разработчике НПО «Киловатт».

«Главное технологическое преимущество станции — подавление на расстоянии не менее 2 000 м сигналов спутниковой навигации, которые используют БПЛА для ориентации, маршрутизации и выполнения боевых задач», — отметили в компании.

Станция глушит сигналы GPS, Glonass, Beidou и Galileo. Устанавливается на возвышенности для защиты военных и промышленных объектов, агросектора, ТЭК и критической инфраструктуры.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что российские инженеры продолжат модернизировать все виды противовоздушной обороны. Он отметил широкое применение киевским режимом самолётных БПЛА, что требует особого внимания властей РФ.