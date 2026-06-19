В России испытали дрон «Сибирячок-5» с устойчивостью к РЭБ и плохой погоде

В России успешно испытали дрон пятого поколения «Сибирячок-5». Аппарат показал высокую живучесть в условиях радиоэлектронной борьбы и плохой погоды, включая ледяной дождь, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Российский дрон пятого поколения испытали в условиях РЭБ. Видео © Telegram / Ростех

При полной потере сигнала дрон самостоятельно возвращается на базу с помощью системы визуальной одометрии. Он оснащён автовзлётом и автоматической посадкой, время полёта достигает 90 минут.

«Дальность связи позволяет ему работать на удалении до 28 км от пункта управления, что гораздо дальше, чем у иностранных аналогов в этом классе», — отметили в госкорпорации.

Высота полёта дрона достигает 1000 метров, полезная нагрузка — до 4 килограммов. Аппарат можно использовать для мониторинга инфраструктуры, поиска людей, фиксации правонарушений и спецзадач. Все комплектующие, включая камеры, платы, двигатели и контроллеры, полностью российского производства. «Сибирячок-5» оснащён лазерным дальномером, видеосистемой со 160-кратным зумом и ночным видением. На него можно установить дополнительный аккумулятор для увеличения времени полёта.

Ранее в России продемонстрировали новейшую подлодку «Амур-1650» с самым мощным боезапасом. Она может нести как крылатые ракеты Club-S, так и российско-индийские BrahMos. В сочетании с передовым радиоэлектронным вооружением это делает её идеальной для разведки и наблюдения. Мощный гидроакустический комплекс обеспечивает обнаружение целей на больших дистанциях.