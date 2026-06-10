В России показали новейшую подлодку «Амур-1650» с самым мощным боезапасом

Объединенная судостроительная корпорация показала на Международном военно-морском салоне «Флот 2026» проект подводной лодки «Амур-1650». Разработкой этой перспективной субмарины занималось конструкторское бюро ОСК «Рубин».

Подводная лодка «Амур 1650» с вертикальными пусковыми установками (ВПУ) выделяется среди неатомных субмарин мира своим внушительным арсеналом, способным вместить до 28 единиц вооружения. Она может нести как крылатые ракеты Club-S, так и российско-индийские BrahMos. Высокая степень адаптивности позволяет интегрировать оборудование по требованию заказчика, а обширный ракетный арсенал обеспечивает поражение как наземных, так и надводных целей. ВПУ значительно расширяют боевые возможности, превращая субмарину в многофункциональный морской боевой комплекс.

«Амур 1650» с ВНЭУ способен действовать 60 суток без всплытия. Фото © Telegram / Медиапалуба

Новейшую субмарину «Амур-1650» впервые показали публике. Фото © Telegram / Медиапалуба

«Амур 1650» обладает выдающейся скрытностью благодаря комплексу мер: средствам акустической защиты, особой форме корпуса и низкошумному оборудованию. В сочетании с передовым радиоэлектронным вооружением, это делает ее идеальной для разведки и наблюдения. Мощный гидроакустический комплекс обеспечивает обнаружение целей на больших дистанциях. Эффективность этих решений подтверждена испытаниями подводных лодок проекта 677, получивших прозвище «Невидимки».

Субмарина с ВПУ и воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) способна автономно действовать до 60 суток в различных условиях, включая мелководье и противолодочную оборону. Водоизмещение лодки составляет около 3000 тонн, а экипаж – 42 человека.