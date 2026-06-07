Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании тратит около тридцати процентов своего оперативного времени на противодействие так называемой «российской угрозе». Речь идёт о выслеживанииподводных лодок. Об этом заявил начальник штаба британских ВМС Гвин Дженкинс в интервью изданию Times.

«Наш гибридный военно-морской флот объединит возможности и мощь нашего стального флота с неуправляемыми и автономными системами, что обеспечит нам необходимый масштаб и устойчивость», — сказал Дженкинс.

По словам британского адмирала, Россия якобы создаёт «прямую угрозу» для безопасности Соединённого Королевства. Он добавил, что Лондон «десятки раз» реагировал на перемещения российских кораблей. В настоящий момент выслеживание субмарин РФ является главным приоритетом для флота Британии.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не угрожает странам НАТО, а любые манёвры российских войск проводятся исключительно для защиты собственных границ.

Ранее стало известно, что Великобритания и страны Европы создадут объединённые ВМС на севере континента. Новая структура станет дополнительным элементом системы НАТО. В проекте участвуют Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, а также страны Балтии.