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Регион
4 июня, 12:21

США признали угрозу «Ясеней-М»: Российские подлодки изменили баланс сил на воде

MWM: Принятие РФ подлодок «Ясень-М» на вооружение стало переломным моментом

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Появление атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» в составе российского флота стало переломным моментом для военно-морского баланса, пишет Military Watch Magazine.

Авторы материала отмечают, что характеристики этих субмарин делают их одними из самых малозаметных и трудных для обнаружения в мире. По оценке обозревателей, именно скрытность и ударные возможности «Ясеней-М» серьёзно усиливают потенциал российского ВМФ.

Отдельное внимание издание уделило вооружению подлодок. В арсенале «Ясеней-М» находится гиперзвуковая ракета «Циркон», которую в публикации называют серьёзной угрозой для кораблей противника.

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Кстати, ещё в прошлом году в США признавали растущее значение российских подлодок проекта «Ясень-М». Оснащение этих субмарин гиперзвуковыми ракетами «Циркон» способно серьёзно повлиять на баланс сил на море. Благодаря высокой скрытности и возможности месяцами находиться в автономном плавании такие подлодки становятся особенно опасными для кораблей противника. «Цирконы» позволяют «Ясеням-М» атаковать хорошо защищённые цели практически в любой точке мирового океана.

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Николь Вербер
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