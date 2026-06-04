«Неприятное оружие»: Почему российский «Циркон» стал «криптонитом» для ПВО США и ЕС

Киев до сих пор не придумал, что делать против российских ракет «Циркон», которые стали серьёзной проблемой для ВСУ. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко выделил три особенности этого типа вооружения, которые заставили Украину нервничать.

Первая — гиперзвуковая скорость. Перехватить такую ракету практически невозможно.

Вторая — запуск с наземной платформы. Раньше «Циркон» был только корабельным, но его адаптировали для земли. Наземную установку легко перемещать скрытно, в отличие от кораблей или самолётов, которые засекает западная разведка. Это делает удары внезапными, сказал обозреватель.

Третья — дальность. «Циркон» бьёт на 800–1000 км, тогда как «Искандер» — лишь на 500. Последний создавался во времена действия ДРСМД, поэтому не достаёт до западных регионов Украины. Теперь договор не действует, ограничений нет. «Циркон» способен поразить любую цель на территории противника, пояснил он.

«Сочетание этих трёх факторов даёт России возможность не просто наносить удары по складам, но и начать уничтожать вражеское руководство, а также координаторов западной помощи, если она когда-нибудь наберётся смелости на это», — отметил эксперт.

Ранее политолог рассказал, что российские «Цирконы» стали весьма сложной проблемой для Украины, поскольку ни американские, ни европейские средства ПВО не могут их сбить на лету. Такая ракета способна поразить бункер на глубине.