Смертельный приговор для верхушки: Почему российские «Цирконы» наводят ужас на Киев

Политолог Алексей Живов в разговоре с «Царьградом» объяснил, почему новейшие российские ракеты «Циркон» вызывают особую тревогу у киевского режима. По его словам, средства ПВО ВСУ, США и ЕС не могут перехватить данный тип вооружения.

Вторая новость, неприятная для Киева, заключается в том, что массово бить этими ракетами не будут. Их применение станет реальностью только тогда, когда встанет вопрос об уничтожении террористического военно-политического руководства страны.

«Она достаточно компактна и несёт ограниченный боезаряд. Её неядерное исполнение предназначено для уничтожения особо важных ценных объектов или людей. Потому что можно прицельно, с высокой точностью попасть, с высокой гарантией по соответствующему объекту», — пояснил аналитик.

Разрушить завод или крупное промышленное предприятие «Циркон» не сможет — для этого есть более мощные «Искандеры». А вот потопить авианосец или поразить заглублённый бункер гиперзвуковой ракете по силам. Активно расходовать «Цирконы» Москва не будет: это дорогое оружие (более 10 млн долларов за штуку), и цели под него подбираются соответствующие. Стрелять для устрашения нецелесообразно.

«"Циркон" будет опасен для противника в том случае, если мы начнём целенаправленно истреблять военно-политическое руководство Украины. Вот тогда да. И защититься от неё, конечно же, сейчас никак нельзя», — резюмировал Живов.