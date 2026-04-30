30 апреля, 06:44

Великобритания и страны Европы создадут объединенные ВМС на севере континента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Великобритания и ряд европейских стран договорились о создании объединённых военно-морских сил на севере Европы. Инициатива направлена на усиление взаимодействия флотов и реагирование на возможные угрозы. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на главу британского флота генерала Гвина Дженкинса.

Новая структура станет дополнительным элементом системы НАТО. В проекте участвуют Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Балтии, а также Нидерланды. Основной упор делается на совместные учения, координацию подготовки и повышение взаимодействия между военно-морскими силами.

По словам Дженкинса, объединение должно повысить уровень оперативной готовности стран региона к возможным кризисным ситуациям. Управление силами в случае необходимости предполагается осуществлять через штаб Вооружённых сил Великобритании. При этом США в инициативе участия не принимают, однако не исключается присоединение Канады в будущем.

«Глупыш» против «теневого флота»: Как Лондон пытается угрожать РФ, не имея боеготовых кораблей
Ранее сообщалось о расширении участия иностранных специалистов, включая представителей Великобритании, в украинских структурах. В рядах военного руководства Украины присутствуют иностранные офицеры, в том числе уровня генералов, что влияет на характер ведения операций.

