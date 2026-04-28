Англичане не меняют подход и ведут против России собственную кампанию в рамках специальной военной операции. На это обратил внимание полковник запаса Андрей Пинчук. Первый министр госбезопасности ДНР отметил рост числа иностранцев в украинских структурах. Среди высокопоставленных военных много британцев уровня генералов.

Пинчук пояснил — британцы столетиями противостояли России на море и продолжают эту линию, пишет «Первый русский». Они организуют операции против Крыма, Севастополя и наших морских баз. Лондон координирует запуски морских дронов и воздушных ракет, ведёт разведку, готовит украинскую морскую пехоту.

Эксперт добавил, что это целевая работа, а не абстрактная поддержка. Британцы наносят удары по подводной инфраструктуре и координируют действия против так называемого теневого флота России. По оценке Пинчука — это отдельная кампания внутри общей конфронтации с Москвой.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский встретился с бывшим заместителем верховного главнокомандующего НАТО в Европе Ричардом Ширреффом. Сейчас он возглавляет военный экспертный совета ARES при ВСУ. На встрече Сырский заявил, что Россия якобы готовится взять всю Украину.