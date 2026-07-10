Трамп и Токаев провели телефонный разговор
Трамп обсудил с Токаевым международную повестку и ядерную безопасность
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили ряд международных вопросов, включая тему ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Во время беседы Токаев отметил подходы американской администрации и заявил о важности курса, который, по его оценке, основан на «политике здравого смысла». Президент Казахстана также подтвердил позицию Астаны по вопросу нераспространения ядерного оружия. По его словам, страна выступает против распространения ядерных технологий военного назначения и производства обогащённого урана.
Ранее Токаев предложил учредить премию имени Дональда Трампа за миротворчество. По его словам, награда должна отмечать «выдающиеся заслуги» американского президента в этой области.
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