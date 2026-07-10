Трамп и Токаев провели телефонный разговор

Во время беседы Токаев отметил подходы американской администрации и заявил о важности курса, который, по его оценке, основан на «политике здравого смысла». Президент Казахстана также подтвердил позицию Астаны по вопросу нераспространения ядерного оружия. По его словам, страна выступает против распространения ядерных технологий военного назначения и производства обогащённого урана.