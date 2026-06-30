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Регион
30 июня, 13:06

Токаев поделился с Путиным впечатлениями от визита в Брюссель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Казахстана Касым-Жомарт Токаевым развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран, а также вопросы крепкого союзничества. Как сообщила пресс-служба Кремля, Токаев поделился впечатлениями от поездки в Брюссель, совершённой 22 — 23 июня.

«При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель», — заметили в Кремле.

Как уже писал Life.ru, российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств затронули тему двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической сферах. И, наконец, на повестке были международные вопросы безопасности.

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Татьяна Миссуми
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