Путин с Токаевым обсудили экономические проекты и международную повестку

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главной темой стало продолжение взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обговорили дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений, включая стратегическое партнёрство и союзничество. Разговор прошёл в русле договорённостей, достигнутых во время государственного визита Путина в Казахстан в мае этого года.

«При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель», — отметили в Кремле.