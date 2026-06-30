Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 11:29

Путин с Токаевым обсудили экономические проекты и международную повестку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главной темой стало продолжение взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обговорили дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений, включая стратегическое партнёрство и союзничество. Разговор прошёл в русле договорённостей, достигнутых во время государственного визита Путина в Казахстан в мае этого года.

«При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель», — отметили в Кремле.

Песков рассказал, почему встречу Путина и Лукашенко на Валдае скрыли от глаз
Песков рассказал, почему встречу Путина и Лукашенко на Валдае скрыли от глаз

Напомним, Путин в конце мая посетил Казахстан с официальным визитом по приглашению Токаева. Поездка была приурочена к саммиту ЕАЭС и заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Путин отмечал, что он доволен итогами своего визита в Казахстан. Он заметил, что отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar