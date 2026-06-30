Путин с Токаевым обсудили экономические проекты и международную повестку
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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главной темой стало продолжение взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры обговорили дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений, включая стратегическое партнёрство и союзничество. Разговор прошёл в русле договорённостей, достигнутых во время государственного визита Путина в Казахстан в мае этого года.
«При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель», — отметили в Кремле.
Напомним, Путин в конце мая посетил Казахстан с официальным визитом по приглашению Токаева. Поездка была приурочена к саммиту ЕАЭС и заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Путин отмечал, что он доволен итогами своего визита в Казахстан. Он заметил, что отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей.
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