Путин завершил визит в Казахстан, Токаев проводил его в аэропорту

Президент России Владимир Путин вылетел из Астаны по завершении государственного визита в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил российского лидера в аэропорту. 27–29 мая Путин посетил Казахстан с госвизитом. Приглашение поступило от Токаева, поездка приурочена к саммиту ЕАЭС и заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Результатом визита стало подписание ряда документов, включая совместное заявление о семи основах дружбы народов. Стороны также представили совместные инициативы в областях промышленности и беспилотных грузоперевозок, а также программу по возвращению амурских тигров в Казахстан.

Ранее Путин заявил, что цели государственного визита в Казахстан достигнуты. По его словам, он доволен итогами своего визита. Российский лидер акцентировал внимание на том, что объём взаимной торговли между странами установил новый рекорд, сумев преодолеть порог в 20 миллиардов долларов.