Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 19:11

Путин завершил визит в Казахстан, Токаев проводил его в аэропорту

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин вылетел из Астаны по завершении государственного визита в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Путин завершил визит в Казахстан. Видео © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил российского лидера в аэропорту. 27–29 мая Путин посетил Казахстан с госвизитом. Приглашение поступило от Токаева, поездка приурочена к саммиту ЕАЭС и заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Результатом визита стало подписание ряда документов, включая совместное заявление о семи основах дружбы народов. Стороны также представили совместные инициативы в областях промышленности и беспилотных грузоперевозок, а также программу по возвращению амурских тигров в Казахстан.

Путин назвал РФ и Казахстан правопреемниками СССР по сохранению амурских тигров
Путин назвал РФ и Казахстан правопреемниками СССР по сохранению амурских тигров

Ранее Путин заявил, что цели государственного визита в Казахстан достигнуты. По его словам, он доволен итогами своего визита. Российский лидер акцентировал внимание на том, что объём взаимной торговли между странами установил новый рекорд, сумев преодолеть порог в 20 миллиардов долларов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Казахстан
  • Путин в Казахстане
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar