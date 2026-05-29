Путин назвал РФ и Казахстан правопреемниками СССР по сохранению амурских тигров

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана несут общую ответственность за восстановление популяции амурских тигров ещё со времён СССР. Об этом он сказал журналистам, комментируя совместную работу двух стран в природоохранной сфере.

«Самый главный смысл — это то, что мы сотрудничаем в гуманитарной сфере, очень важной для нас — восстановлении природы», — отметил глава государства.

Путин уточнил, что Россия не истребляла тигров в степях, однако напомнил о периоде, когда Москва и Астана жили в составе единого государства. По его словам, если сейчас есть возможность поддержать партнёров в восстановлении фауны, российская сторона будет это делать.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия передала Казахстану четырёх молодых амурских тигров. По его словам, животных подарили 8 мая. В дальнейшем хищников планируют выпустить в природный резерват «Иле-Балхаш», где для них создают безопасные условия обитания.