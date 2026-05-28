Бегом из клетки за новыми запахами: Первые минуты амурского тигра в Казахстане — видео

Life.ru публикует видео с первыми минутами амурского тигра на новой территории в Казахстане. Судя по ролику, тигр был сильно взволнован переездом. Он быстро выскочил из клетки и побежал обследовать пространство вокруг. Теперь ему предстоит период адаптации к новым природным условиям и кормовой базе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за передачу четырёх амурских тигров для программы реинтродукции этих животных в республике. По словам лидера, прибытие хищников стало одной из главных деталей государственного визита президента России, а поддержка Москвы имеет большое значение для возвращения тигров на территорию Казахстана.

Путину и Токаеву уже показали видеоматериал о подаренных амурских тиграх. Этот вклад в развитие резервата должен помочь создать безопасную среду обитания для крупных кошек и поддержать проект восстановления популяции.

Четырёх особей передали Казахстану 8 мая. Передача хищников стала символом укрепления российско-казахстанских отношений и продолжением договорённостей, достигнутых во время государственного визита Токаева в Россию осенью 2025 года. Казахстан получил двух взрослых амурских тигров — самца и самку, а также двух осиротевших тигрят, которых ранее спасли волонтёры. Сейчас животные проходят карантин и подготовку к жизни в естественной среде. Ожидается, что животных выпустят в природный резерват «Иле-Балхаш».

Взрослых особей планируют выпустить примерно через два месяца, а тигрятам потребуется около года адаптации. Дорогу из Хабаровска в Казахстан организовали максимально бережно: для перевозки использовали самолёт, вертолёты и автомобили, а специалисты следили, чтобы хищники провели путь без лишнего стресса.