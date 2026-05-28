Путину и Токаеву показали видео о подаренных Казахстану амурских тиграх

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ознакомились с видеоматериалом, посвящённым амурским тиграм, которых российская сторона передала Астане в дар. Этот важный вклад в природный резерват «Иле-Балхаш», призванный обеспечить безопасную среду обитания для крупных кошек, был осуществлён 8 мая, накануне визита казахстанского лидера в российскую столицу.

Подарок стал символом укрепления российско-казахстанских отношений, закрепив договорённости, достигнутые во время государственного визита Токаева в РФ осенью 2025 года. Астане были переданы два взрослых амурских тигра – самец и самка, а также два осиротевших тигрёнка, которых спасли волонтёры. Сейчас животные проходят карантин.

Взрослые особи будут выпущены в естественную среду обитания через два месяца, тогда как тигрятам потребуется около года для подготовки. Путешествие тигров из Хабаровска в Астану было организовано с максимальным комфортом: самолёт, вертолёты и автомобили использовались для их доставки, а специалисты позаботились о том, чтобы животные не испытывали стресса, проведя большую часть пути в состоянии сна.

Напомним, накануне Путин прилетел в Казахстан с госвизитом — российский лидер проведёт в стране три дня. В аэропорту Астаны его встретил лично Токаев.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан планируют подписать совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран по итогам переговоров Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Соглашение носит необычный, но значимый и практический характер.