Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 09:26

Глава Минприроды назвал передачу тигров Казахстану уникальным экспериментом

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Глава Минприроды Александр Козлов назвал передачу амурских тигров Казахстану уникальным экспериментом, за которым следят учёные всего мира. Подробности он рассказал журналисту Александу Юнашеву.

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

По его словам, речь идёт об уникальном эксперименте: впервые переселяют не выращенных в неволе, а диких тигров. Подготовка к проекту началась ещё в 2025 году. За это время казахстанские специалисты изучали российский опыт сохранения амурского тигра. В России численность популяции удалось увеличить примерно до 750 особей.

Казахстан готовится принять четырёх животных: трёхлетних самца и самку, а также двух шестимесячных тигрят, тоже разного пола. Российские и казахстанские учёные продолжат совместно наблюдать за их адаптацией к новым природным условиям и кормовой базе.

«Будем наблюдать вместе, как они адаптируются к кормовой базе, к природным условиям, чтобы была возможность для увеличения популяции», — сказал Козлов.

«Тигр-журналист»: Редчайший хищник попал на видео, когда нюхал «лесную ленту новостей»
«Тигр-журналист»: Редчайший хищник попал на видео, когда нюхал «лесную ленту новостей»

Напомним, ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Россия подарила Казахстану четырёх молодых амурских тигров. По его словам, животных передали 8 мая. Хищников планируют выпустить в природный резерват «Иле-Балхаш», где для них готовят безопасную среду обитания.

Путину и Токаеву уже показали видео о переданных тиграх. Сейчас животные находятся на карантине. Взрослых особей смогут выпустить в естественную среду примерно через два месяца, а тигрятам потребуется около года подготовки.

Доставку из Хабаровска в Казахстан организовали с особой осторожностью: использовались самолёт, вертолёты и автомобили, а специалисты следили, чтобы дорога прошла для хищников без лишнего стресса.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Казахстан
  • амурскийтигр
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar