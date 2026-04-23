23 апреля, 12:29

«Тигр-журналист»: Редчайший хищник попал на видео, когда нюхал «лесную ленту новостей»

В Приморье на видео попал амурский тигр во время флемен-реакции

Обложка © Telegram / «Земля леопарда»

Дирекция заповедников «Земля леопарда» в своём Telegram-канале поделилась забавным видео с краснокнижным хищником. На записи амурский тигр стоит на скале у дерева и, кажется, довольно улыбается в камеру.

Редчайший хищник попал на видео, когда нюхал «лесную ленту новостей». Видео © Telegram / Земля леопарда

Специалисты пояснили, что это вовсе не эмоции, а важный «рабочий момент». Так полосатый «журналист» проверяет «лесную ленту новостей» — специальное меточное дерево, где другие звери оставляют свои запахи.

Хищник использует так называемую флемен-реакцию. Он приоткрывает пасть, обнажая орган обоняния, чтобы лучше улавливать феромоны и понять, кто был на его территории до него.

«Видимо, тигр прочитал новости, которые заставили его улыбаться», — пошутили в заповеднике, комментируя этот редкий кадр, подчёркивая, что наблюдать такое поведение дикого зверя удаётся нечасто.

Тигр выпрыгнул к зрителям с арены цирка в Ростове-на-Дону

Ранее Life.ru назвал сохраняющуюся популяцию амурского тигра в России. По данным сплошного учёта, на территории страны живёт как минимум 750 этих краснокнижных хищников. Ареал обитания тигра занимает 206 000 квадратных километров. Особо охраняемые территории федерального и регионального значения занимают 21% этой площади.

Дарья Денисова
