Тигр выпрыгнул к зрителям с арены цирка в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону тигр перепрыгнул через ограждание цирковой арены прямо в зрительный зал. Кадры с происшествием попали в местные паблики. Никто не пострадал, зрителей оперативно эвакуировали, а зверя удалось отловить за ошейник и загнать обратно в клетку.

Всё произошло в цирке-шапито династии Довгалюк. Судя по видеозаписи, защитная сетка внезапно упала, чем напугала хищников. Они устроили драку, а один из тигров перемахнул через упавшую «ограду» прямо к зрителям. По словам очевидцев, в зале началась паника. Но организаторы смогли быстро поймать полосатого. Все отделались лёгким испугом.

Ранее попытка сделать памятный снимок в египетском цирке обернулась трагедией. Трёхлетняя девочка получила жуткие травмы лица после того, как на неё набросился львёнок, с которым её решили сфотографировать.