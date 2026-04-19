19 апреля, 14:20

Тигр выпрыгнул к зрителям с арены цирка в Ростове-на-Дону

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

В Ростове-на-Дону тигр перепрыгнул через ограждание цирковой арены прямо в зрительный зал. Кадры с происшествием попали в местные паблики. Никто не пострадал, зрителей оперативно эвакуировали, а зверя удалось отловить за ошейник и загнать обратно в клетку.

Тигра выпрыгнул с арены в зал в Ростове. Видео © Telegram / Ростов главный

Всё произошло в цирке-шапито династии Довгалюк. Судя по видеозаписи, защитная сетка внезапно упала, чем напугала хищников. Они устроили драку, а один из тигров перемахнул через упавшую «ограду» прямо к зрителям. По словам очевидцев, в зале началась паника. Но организаторы смогли быстро поймать полосатого. Все отделались лёгким испугом.

Заснул с сигаретой: Циркач Чернов признался в трагедии, унёсшей жизни четырёх человек
Ранее попытка сделать памятный снимок в египетском цирке обернулась трагедией. Трёхлетняя девочка получила жуткие травмы лица после того, как на неё набросился львёнок, с которым её решили сфотографировать.

Татьяна Миссуми
