Названа сохраняющаяся популяция амурского тигра в России

Численность амурского тигра в дикой природе России сохраняет стабильность. По данным сплошного учёта, на территории страны живёт как минимум 750 этих краснокнижных хищников. Об этом сообщает сайт Центра «Амурский тигр».

Ареал обитания тигра занимает 206 000 квадратных километров. Особо охраняемые территории федерального и регионального значения занимают 21% этой площади. Специалисты изучают популяции с помощью фотоловушек, квадрокоптеров и тепловизоров. Алгоритмы искусственного интеллекта помогают анализировать собранные данные.

Ранее генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал о случае в Приморском крае. Там хищник, предположительно дальневосточный леопард, напал на домашних животных. Сначала зверь утащил в лес собаку, но та вырвалась. Затем хищник вернулся и растерзал кошку.