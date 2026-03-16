Наглый тигр улёгся на дороге и парализовал движение под Хабаровском

В Хабаровском крае на трассе возле посёлка Бойцова заметили тигра, который лёг отдыхать прямо посреди дороги и парализовал движение. Об этом сообщает Amur Mash.

Тигр лежит на дороге в Хабаровском крае. Видео © Telegram / Amur Mash

Животное заметили возле поселка Бойцова. Водители остановились, чтобы получше рассмотреть нагретого весенним солнцем хищника. Убедившись, что зверь ведёт себя мирно, люди продолжили движение.

На кадрах видно, что тигр лежит на одной из полос, не пугаясь машин, а автомобилисты замедляют ход и останавливаются, чтобы запечатлеть хищника на камеру. Животное спокойно лежит на проезжей части и не реагирует на приближение транспорта.

По данным Amur Mash, информация о местонахождении тигра была передана охотоведам для дальнейших действий.

Ранее в Приморье автомобилистка сбила амурского тигра, занесённого в Красную книгу. После аварии хищник ушёл в лес и спрятался вдали от дороги. За ним наблюдали с помощью тепловизора и дрона даже ночью, а к утру тигр продвинулся дальше в чащу и покинул доступную зону наблюдения.