14 марта, 14:35

Женщина-ветеринар обезвредила тигра-людоеда после 15 часов в засаде на дереве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Moromoro_65

В индийском штате Махараштра женщина-ветеринар помогла поймать тигра-людоеда, который несколько месяцев держал в страхе местных жителей. Об этом пишет The Times of India.

27-летняя Приял Чурагаде провела в засаде на дереве 15 часов, дожидаясь, пока хищник выйдет к приманке. 7 марта тигр наконец появился из зарослей, ветеринар выстрелила в него дротиком со снотворным и попала. Через 10 минут зверь уснул. Им оказался трёхлетний самец.

Чурагаде тут же объявили героиней, но сама она скромно заметила, что успех — результат работы ещё трёх биологов, которые подобрали приманку и отрезали тигру пути к отступлению.

«Мы знали, что он придёт, чтобы съесть тушу, а все пути к отступлению были отрезаны», — заявила ветеринар.

В Приморье поймали тигра-людоеда, убившего охотника у села Берёзовка
Ранее Life.ru писал, что в Приморье автомобилистка сбила краснокнижного амурского тигра. Прибывшие специалисты выяснили: после аварии хищник ушёл в лес и залёг вдали от дороги. За ним следили с тепловизором и дроном — даже ночью. К утру тигр ушёл дальше в чащу.

Александра Мышляева
