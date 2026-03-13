В Приморье поймали тигра-людоеда, убившего охотника у села Берёзовка

Операция по поимке амурского тигра, признанного людоедом, успешно завершена в Приморском крае. Хищника обезвредили утром 13 марта на окраине села Берёзовка Чугуевского округа — на том же участке, где он совершил смертельное нападение на человека в середине февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Жертвой хищника стал 23-летний охотник, который 15 февраля вёз корма на подкормочную площадку примерно в 20 километрах от жилья. Тигр набросился на молодого человека со спины, повалил и задушил. Коллега погибшего, вернувшись с обхода, обнаружил тело со следами нападения и вызвал экстренные службы.

Для поиска опасного зверя была экстренно создана оперативная группа из сотрудников охотнадзора, полиции и центра «Амурский тигр». Почти месяц хищник умело избегал расставленных ловушек и дал о себе знать лишь тем, что загрыз несколько собак в окрестных населённых пунктах.

В итоге специалисты организовали засаду на месте преступления. Когда тигр вернулся на эту территорию, его подкараулили и усыпили тремя инъекциями. Как выяснилось, это крупный самец с травмой спины.

В настоящее время животное доставлено в реабилитационный центр в селе Алексеевка, где его состояние изучают ветеринары. По словам заместителя министра природных ресурсов Приморского края Филиппа Шутова, в дикую природу зверя уже не вернут из-за проявленной агрессии и полученных травм.

Ранее стало известно, что в России штраф за издевательство над животными может увеличиться до 1 млн рублей. Особо наказуемым станет разбрасывание отравы в парках и дворах. Сенатор Айрат Гибатдинов пояснил, что действующее законодательство не отражает реальной опасности подобных преступлений. Несмотря на госполитику по защите животных, в стране продолжают фиксировать случаи догхантинга.