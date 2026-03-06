Автомобилистка сбила краснокнижного амурского тигра в Приморье
В Приморском крае в районе ЗАТО Фокино автомобилистка совершила наезд на амурского тигра, занесённого в Красную книгу. Об этом представители Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
Состояние хищника после столкновения с автомобилем. Фото © Telegram / МинПрироды25
«По прибытии специалисты обнаружили, что после столкновения тигр ушёл в лесной массив и залёг на удалении от дороги», — написали представители ведомства.
К месту ДТП выдвинулись госинспекторы охотнадзора, оперативная группа Приморской авиабазы, а также полицейские.
За состоянием тигра следили при помощи тепловизора и беспилотника — это позволяло отслеживать его локацию даже в тёмное время суток. К утру хищник переместился в более отдалённые участки леса. По заключению специалистов, ведущих наблюдение, серьёзных травм животное не получило: тигр сохранял устойчивую походку и уверенно держался на ногах, внешних признаков ранений зафиксировано не было.
В результате инцидента пострадала только водитель: она получила лёгкие травмы и испытала тяжёлый шок. Медработники, прибывшие на место, привели женщину в чувство и оказали ей всю необходимую помощь.
Ранее в Сети появилось видео с амурским тигром, вышедшим на проезжую часть в Приморском крае. По словам местных жителей, встречи с дикими кошками становятся всё более частыми.
