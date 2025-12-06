Путин в Индии
Тигр вышел к трассе в Приморье и остановился у машины с людьми

Тигр вышел на проезжую часть в Приморском крае и остановился в нескольких метрах от автомобиля с людьми. На этот раз представителя семейства хвостатых и полосатых видели в Подъяпольске.

Видео © Telegram/Максим Чихунов. Политик и правозащитник

На опубликованных кадрах видно, как хищник спокойно идёт вдоль дороги, а затем внимательно смотрит на пассажиров машины. Местные жители отмечают, что такие встречи становятся всё более частыми.

«Эй, тигр, привет! Он меня не укусит?» — спросила девочка, находившаяся в автомобиле, у родителей.
Крупный амурский тигр напугал автомобилистов в Приморье
Крупный амурский тигр напугал автомобилистов в Приморье

Ранее в Шкотовском районе Приморья тигр, пересёкший дорогу перед автомобилем, заблокировал людям доступ к автозаправочной станции, не давая им выйти из машины. На видеозаписи видно, как водитель пытался спугнуть хищника сигналом и фарами, но зверь, хотя и растерялся, не торопился уходить, демонстрируя отсутствие страха перед человеком.

