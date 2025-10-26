Сектор Газа
26 октября, 18:40

«Ваще нихрена не боятся»: Бесстрашный тигр преградил приморцам путь на заправку

В Приморье крупный тигр вышел к людям, преградив путь на автозаправку

В Приморье крупный тигр вышел к людям, из-за чего те побоялись заправить автомобиль. Случай произошёл в Шкотовском районе, недалеко от села Подъяпольское. Кадры публикует местный телеграм-канал.

Тигр вышел к людям в Приморье. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Здоровый хищник не позволял людям выйти из машины на АЗС. На записи с места происшествия видно, как тигр сначала пересёк дорогу перед автомобилем, затем поднялся на небольшой холм. Автор видео пытался спугнуть хищника, сигналя и включая фары, постепенно приближаясь к тигру. Зверь немного растерялся, но уходить не торопился.

Местные жители рассказали, что АЗС находится на выезде из села и окружена лесом. На этом участке нет освещения, как и на большинстве дорог в Шкотовском районе.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Приморья выжил после двух нападений медведей. Последний инцидент случился недалеко от села Лазо. 49-летний мужчина собирал шишки в лесу. После встречи с медведем у него диагностировали переломы лицевых костей, множество рваных ран на голове и теле, а также травму глаза.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Subair Cheerathodi

Лия Мурадьян
