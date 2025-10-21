Житель Приморья дважды выжил после нападения медведей

Житель Приморья дважды столкнулся с медведем и выжил в обоих случаях. Последний инцидент произошёл недалеко от села Лазо, когда 49-летний мужчина собирал шишки в лесу. О подробностях схватки с медведем рассказывает Telegram-канал SHOT.

Попытки испугать и прогнать хищника не принесли результатов. Косолапый атаковал и нанёс человеку серьёзные травмы. У мужчины диагностировали переломы лицевых костей, множество рваных ран на голове и теле, а также повреждение глаза. По словам врачей, некоторые раны достигали 16 сантиметров в длину.

Сложная ситуация разрешилась благодаря тому, что медведь, похоже, уже был сыт. Поэтому быстро потерял интерес к человеку и ушёл. В результате пострадавший самостоятельно выбрался из леса и вызвал скорую помощь. В Находкинской больнице врачи зашивали его в течение полутора часов.

Десять лет назад этот же мужчина уже сталкивался с медведем и также выжил благодаря помощи медиков.

