Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 03:33

Житель Приморья дважды выжил после нападения медведей

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

Житель Приморья дважды столкнулся с медведем и выжил в обоих случаях. Последний инцидент произошёл недалеко от села Лазо, когда 49-летний мужчина собирал шишки в лесу. О подробностях схватки с медведем рассказывает Telegram-канал SHOT.

Попытки испугать и прогнать хищника не принесли результатов. Косолапый атаковал и нанёс человеку серьёзные травмы. У мужчины диагностировали переломы лицевых костей, множество рваных ран на голове и теле, а также повреждение глаза. По словам врачей, некоторые раны достигали 16 сантиметров в длину.

Сложная ситуация разрешилась благодаря тому, что медведь, похоже, уже был сыт. Поэтому быстро потерял интерес к человеку и ушёл. В результате пострадавший самостоятельно выбрался из леса и вызвал скорую помощь. В Находкинской больнице врачи зашивали его в течение полутора часов.

Десять лет назад этот же мужчина уже сталкивался с медведем и также выжил благодаря помощи медиков.

Численность медведей в лесах Подмосковья выросла в пять раз за год
Численность медведей в лесах Подмосковья выросла в пять раз за год

Ранее Life.ru рассказывал, как огромный медведь держит в страхе жителей Красной поляны в Сочи. Хищник регулярно появляется в районе населённого пункта Эсто-Садок. Медведь переворачивает мусорные баки в поисках пропитания, после чего скрывается.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar