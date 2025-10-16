Численность медведей в лесах Подмосковья выросла в пять раз за год

Численность бурых медведей в лесах Московской области возросла в пять раз за последний год — с 15 до примерно 80 особей. Все эти хищники в настоящее время свободно перемещаются по территории региона, что создаёт серьёзную угрозу для местных жителей.

Количество медведей в подмосковных лесах увеличилось. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала Mash, следы животных были зафиксированы вблизи Звенигорода, Одинцова и Талдома — на относительно небольшом расстоянии от столицы. Только в 2025 году уже зарегистрировано два случая нападения медведей на людей: на границе Шаховского и Можайского районов, а также вблизи Лотошинского района.

Оба пострадавших остались в живых, однако у местного населения теперь присутствует устойчивый страх перед посещением лесных массивов. Проблема усугубляется тем, что у бурых медведей в подмосковной экосистеме отсутствуют естественные враги, что приводит к неконтролируемому росту популяции

Эксперты и охотники в качестве компромисса предлагают разрешить ограниченный отстрел животных под строгим надзором природоохранных служб, подчёркивая, что речь идёт не об истреблении, а о поддержании экологического баланса. Егеря отмечают, что предпочитают охотиться на лося или кабана, чья численность также остаётся высокой.

Раньше встречи с медведями были возможны лишь в самых глухих и труднодоступных лесных чащах. Ситуация начала кардинально меняться после того, как бурый медведь был внесён в Красную книгу Московской области, и охота на него была полностью запрещена с целью восстановления популяции.

Ранее охотники в Подмосковье зафиксировали медведя, который спокойно перемещался по территории. В частности, в посёлке Красные Всходы под Звенигородом, с помощью тепловизора было обнаружено животное, вызывавшее беспокойство у местных жителей на протяжении нескольких недель. На записи видно, как крупный зверь неспешно идёт вдоль леса. При звуках голосов он встал на задние лапы и быстро скрылся.