Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 22:17

Огромный медведь держит в страхе жителей Красной поляны в Сочи

В районе Красной поляны в Сочи обнаружили медведя, который переворачивает мусорные баки и питается их содержимым. Соответствующие кадры публикуют местные жители в соцсетях.

Видео © X / TOMKACCCP

Как утверждают местные жители, хищник регулярно появляется в районе населённого пункта Эсто-Садок. Медведь переворачивает мусорные баки в поисках пропитания, после чего скрывается. Очевидны боятся, что в какой-то момент животное может напасть на людей.

Охотники засекли медведя, вальяжно разгуливающего по Подмосковью
Охотники засекли медведя, вальяжно разгуливающего по Подмосковью

Ещё один медведь, вышедший к людям в поисках пропитания, был замечен на Камчатке. В КГБУ «Служба по охране животного мира» опубликовали забавный ролик, как один из сотрудников смог найти общий язык со зверем. На кадрах видно, как мужчина спокойно и уверенно объясняет медведю правила поведения. Он попросил не таскать рыбу из контейнеров, поскольку тот уже ел.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / TOMKACCCP

Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar