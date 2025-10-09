Валдайский форум
Миша, не воруй: На Камчатке сняли на видео самого воспитанного медведя

На Камчатке найден самый воспитанный медведь. В КГБУ «Служба по охране животного мира» опубликовали забавный ролик, как один из сотрудников смог найти общий язык со зверем.

На кадрах видно, как мужчина спокойно и уверенно объясняет медведю правила поведения. Он попросил не таскать рыбу из контейнеров, поскольку тот уже ел. Хищник внимательно слушает обращения человека, не проявляет признаков агрессии и, что самое удивительное — слушается. Далее сотрудник подошёл к косолапому, погладил по голове и пообещал потом привезти сладкого.

Ранее в Якутии медведь помог полиции поймать угонщиков авто. Вахтовик со своим приятелем из Новосибирска угнал машину, но, встретив по пути агрессивного медведя, выбежал от страха прямо к полицейским, которые и задержали его за совершённый угон.

