Медведь под покровом ночи угнал мусорный бак в Сочи и попал на видео

Очевидец заснял, как медведь подошёл к мусорному баку, поднялся на задние лапы и выкатил его с площадки. Животное несколько раз заглядывало внутрь контейнера, а затем, снова встав на задние лапы, откатило его за угол здания.

Ранее сообщалось, что на пропавшую в Красноярском крае семью могли напасть дикие звери. Одной из главных угроз в районе Кутурченского Белогорья считаются бурые медведи, которых в этих местах особенно много. Хищники часто выходят к водопою и туристически стоянкам. Усольцевых не могут найти уже пятый день. При этом в лесу спасатели обнаружили машину семьи.