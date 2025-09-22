Медведица растерзала россиянку, собиравшую ягоды в лесу

В Сахалинской области медведица растерзала местную жительницу, отправившуюся в лес за ягодами. Об это сообщает TVOKHA.RU.

Трагический инцидент произошёл в окрестностях посёлка Лагурей Тымовского района. По информации источника две женщины находились в тайге, когда на них вышла медведица с медвежонком. Одна из сборщиц ягод сумела спастись бегством и незамедлительно сообщила о случившемся охотоведам.

«Мы пошли в лес вместе с выжившей, она показывала, куда идти. Несмотря на темноту, хорошо ориентировалась. Обнаружили рюкзак. Медведь стоял в метрах 35, а ещё один — слева. Дальше идти было опасно, решили вернуться и продолжить поиски утром», — сообщил руководитель поискового отряда «Север» Кирилл Лушин.

Команде искавших удалось найти женщину. К несчастью, она уже была мертва. Вокруг были разбросаны сапоги, ведро и виднелись пятна крови.

Как отмечает издание, напавшим животным оказалась самка, которую ранее уже замечали в этом районе вместе с детёнышем. В целях безопасности медведицу ликвидировали, а её медвежонок скрылся в лесной чаще, но после прибегал ещё несколько раз.